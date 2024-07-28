Привет, брат, – Усик обратился к Фьюри с трибун боя Чисоры против Джойса: видео
28 июля 2024, 13:42Читати новину українською
Источник:Queensberry Promotions
Александр Усик посетил бой Дерека Чисоры и Джо Джойса. С трибун украинский боксер обратился в видео к своему сопернику, Тайсону Фьюри.
В субботу, 27 июля, в Лондоне на O2 Арене состоялся вечер бокса. Главным его событием стал бой между британскими хевивейтерами Дереком Чисорой и Джо Джойсом.
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Обращение Усика к Фьюри
Украинский боксер передал привет своему британскому сопернику с вечера бокса в Лондоне.
Видеообращение Александра Усика: смотрите видеоСправка. В бою за абсолют Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.
Напомним, что бой боксерами еще состоится реванш. Он запланирован на 21 декабря 2024 года.