На пути к этому признанию украинец провел шесть боев в супертяжелой весовой категории. Среди других, он дважды победил Энтони Джошуа, у которого забрал три из четырех основных титулов.

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Должно поступить финансово привлекательное предложение

Впереди Александра Усика ожидает реванш с "Цыганским королем". Его промоутер Александр Красюк рассказал, может ли после этого состояться третий бой украинского чемпиона с Эй Джеем, который хочет увидеть немало ценителей бокса.

"Этот бой сложно устроить, ведь боксеры сейчас на разных уровнях. Когда Усик приехал в Великобританию на первый бой, то он был ноунеймом, а Джошуа – звездой. Но Джошуа сейчас изменился после тех двух боев, он умеет падать и подниматься.

Этот поединок может привлечь внимание всего мира. Если мы решим заработать деньги, то, наверно, согласимся драться с Энтони за два миллиарда долларов. Нет, это слишком много. Двести тысяч долларов за секунду – это сколько будет? Ладно, все равно слишком много. Остановимся на 200 миллионах. Эту цифру проще осознать", – сказал Красюк.

К слову. Свой следующий бой Энтони Джошуа проведет 21 сентября против Даниэля Дюбуа, на кону будет стоять чемпионский пояс IBF. Реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри запланирован на 21 декабря, поэтому потенциальная третья битва украинца и Эй Джея может иметь статус поединка за абсолют.

Напомним, что есть вероятность возвращения в крузервейт Александра Усика после боя с "Цыганским королем". Также украинец рассматривает возможность попробовать себя в ММА или же боях на голых кулаках.