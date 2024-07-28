В субботу, 27 июля, в Лондоне на O2 Арене состоялся вечер бокса. Главным его событием стал бой между британскими хевивейтерами Дереком Чисорой и Джо Джойсом.

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Обращение Усика к Фьюри

Украинский боксер передал привет своему британскому сопернику с вечера бокса в Лондоне.

Видеообращение Александра Усика: смотрите видео

Справка. В бою за абсолют Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

Напомним, что бой боксерами еще состоится реванш. Он запланирован на 21 декабря 2024 года.