В субботу, 27 июля, в Лондоне на O2 Арене состоялся вечер бокса. Главным его событием стал бой между британскими хевивейтерами Дереком Чисорой и Джо Джойсом.
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Обращение Усика к Фьюри
Украинский боксер передал привет своему британскому сопернику с вечера бокса в Лондоне.
Видеообращение Александра Усика: смотрите видео
Напомним, что бой боксерами еще состоится реванш. Он запланирован на 21 декабря 2024 года.