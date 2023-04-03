Усик заинтриговал предстоящим поединком с "Цыганским королем"

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик не теряет оптимизма после срыва поединка за абсолют с Тайсоном Фьюри. По всей вероятности, болельщики дождутся "Боя века".

Скандальный "Цыганский король" сорвал переговоры с Александром Усиком, выставив неприемлемые финансовые условия Впрочем, украинский боксер надеется на предстоящую встречу с Тайсоном Фьюри.

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Усик: Поединок с Тайсоном Фьюри состоится

Александр Усик был очень расстроен из-за действий британца, ведь украинец в течение трех месяцев готовился к самому главному поединку в карьере.

"Думаю, этот поединок с Тайсоном Фьюри состоится, но не так, как планировалось 29 апреля. В тренировочном лагере я проделал много работы, которую мы запланировали. Я улучшил некоторые свои результаты в плавании, беге, езде на велосипеде, задержке дыхания.

Конечно, я тоже очень хотел бы быть сейчас в лагере, потому что в течение трех с половиной месяцев я проделал невероятно много работы. Еще оставался один месяц, но все остановилось, я вернулся домой, занимаюсь домашними делами и своими делами, которые нуждались меня здесь", – рассказал Усик.