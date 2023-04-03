Скандальный "Цыганский король" сорвал переговоры с Александром Усиком, выставив неприемлемые финансовые условия Впрочем, украинский боксер надеется на предстоящую встречу с Тайсоном Фьюри.
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Усик: Поединок с Тайсоном Фьюри состоится
Александр Усик был очень расстроен из-за действий британца, ведь украинец в течение трех месяцев готовился к самому главному поединку в карьере.
"Думаю, этот поединок с Тайсоном Фьюри состоится, но не так, как планировалось 29 апреля. В тренировочном лагере я проделал много работы, которую мы запланировали. Я улучшил некоторые свои результаты в плавании, беге, езде на велосипеде, задержке дыхания.
Конечно, я тоже очень хотел бы быть сейчас в лагере, потому что в течение трех с половиной месяцев я проделал невероятно много работы. Еще оставался один месяц, но все остановилось, я вернулся домой, занимаюсь домашними делами и своими делами, которые нуждались меня здесь", – рассказал Усик.
- Отметим, что теперь украинского чемпиона ждет обязательная защита титула WBA против Даниэля Дюбуа. Представители боксеров даже начали переговоры.
- Кстати, после этого поединка Усик снова может сесть за стол переговоров с Фьюри по поводу объединительного поединка. Об этом недавно намекнул со-промоутер "Цыганского короля" Боб Арум. Но для начала Усику нужно победить Дюбуа.