Британский боксер считает, что Александр Усик и Тайсон Фьюри – лучшие боксеры в мире на данный момент. Но вот Джошуа хочет видеть больше боев между гигантами бокса.

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В желании доказать свое величие

Энтони Джошуа уверяет, что именно титулы позволяют боксерам носить звание лучших в мире. По мнению британца, именно это станет основным аргументом в разных спорах, однако Энтони все-таки нашел определенное "но".

Я не считаю себя лучшим супертяжем, потому что у меня нет титулов. Титулы дают тебе основу для таких разговоров и статус. Поэтому я не могу назвать себя лучшим. Лучшие сейчас Усик и Фьюри. Но стоит уточнить: Усик не дрался с Фьюри, Фьюри не дрался со мной, Усик не дрался с Уайлдером,

– сказал Джошуа.

Британец ведет к тому, что он желает видеть больше поединков, которые будут проходить между топовыми боксерами мира. Наверное, ему не очень-то импонирует, что он не может включиться в борьбу за звание лучшего. К тому же Энтони упрекнул и украинского боксера.

Я хочу сказать, что нам нужно больше боев среди топов. И тогда можно обсуждать, кто из нас самый лучший супертяж. Все мы должны драться, а не ждать. Когда Усик провел последнее сражение? В августе. И когда он вернется в ринг?

– задался вопросом Джошуа.

Напомним, что поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри сорвался после ряда провокативных разговоров. Фьюри не пошел на условия сражения, которые и так полностью были подстроены под него. Украинский боксер свернул тренировочный лагерь, а в ближайшее время начнет переговоры о поединке с Даниэлем Дюбуа в рамках обязательной защиты.