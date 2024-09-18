Украинский чемпион в супертяжелом весе вместе со своим другом должны были вылетать в Салоники из Кракова. Перед этим, проехав 11 часов из Киева на автомобиле, оба устали, об этом сообщает промоутер Усика Александр Красюк в своем инстаграме.

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Поляки своеобразно отметили годовщину победы Усика над Гловацким

Александр Усик должен был "priority" очередь на посадку в самолет компании RyanAir. Его друг Александр должен был пройти через общую очередь, но заснул во время ожидания бординга.

После того, как было объявлено начало посадки пассажиров на борт самолета боксер разбудил товарища, сказав, что будет ждать его возле самолета. После процедуры проверки паспортов Александр начал ждать своего друга, тогда началась вся эта история.

Сотрудники краковского аэропорта, каким-то образом обнаружили у друга Усика состояние "глубокого алкогольного опьянения" и не позволили пройти на рейс. Украинский чемпион начал выяснять ситуацию, которая сложилась с его товарищем.

Впоследствии появилась местная полиция, которая предложила пройти с ними для установления факта "алкогольного опьянения" и оформления документов. Александр заявил, что не оставит своего друга одного.

Краковские правоохранители пригрозили задержанием и наручниками. Усик согласился на это и протянул руки, после чего полицейский одел на боксера наручники.

В полицейском участке товарищу Усика предложили пройти "даггер", чтобы узнать состояние второго Александра, который показал содержание алкоголя, что равно одной бутылке пива.

Генеральный консул Украины в Польше впоследствии прибыл на место происшествия. Тогда уже польские правоохранители вынуждены были объяснять такое отношение к гражданам нашего государства.

То ли лунное затмение так затмило сознание работников авиакомпании и полиции, или желание поближе познакомиться с выдающимся чемпионом, говорить сложно. Однако, точно можно сказать, что годовщину победы Усика над Гловацким в польском Гданьске 2016 года поляки отметили своеобразно,

– написал Карасюк.

В итоге промоутер Александра Усика заявил, что Слава Богу конфликт исчерпан. Польские полицейские были вынуждены объяснять этот инцидент, который произошел в аэропорту Кракова.