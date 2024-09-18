Український чемпіон у надважкій вазі разом зі своїм другом повинні були вилітати до Салоніків із Кракова. Перед цим, проїхавши 11 годин із Києва на автомобілі, обидва втомились, про це повідомляє промоутер Усика Олександр Красюк у своєму інстаграмі.

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Поляки своєрідно відзначили річницю перемоги Усика над Гловацьким

Олександр Усик мав priority чергу на посадку у літак команії RyanAir. Його друг Олександр мав пройти через загальну чергу, але заснув під час очікування бордінгу.

Після того, як було оголошено початку посадки пассажирів на борт літака боксер розбудив товариша, сказавши, що чекатиме його біля літака. Після процедури перевірки паспортів Олександр почав чекати свого друга, тоді розпочалась уся ця історія.

Співробітники краківського аеропорту, якимось чином виявили у друга Усика стан "глибокого алкогольного сп'яніння" і не дозволили пройти на рейс. Український чемпіон почав з'ясовувати ситуацію, яка склалась з його товаришем.

Згодом з'явилась місцева поліція, яка запропонувала пройти з ними для встановлення факту "алкогольного сп'яніння" та оформлення документів. Олександр заявив, що не залишить свого друга одного.

Краковські правоохоронці пригрозили затриманням та наручниками. Усик погодився на це та простягнув руки, після чого поліцейський одягнув на боксер кайданки.

У поліцейському відділку товаришу Усика запропонували пройти "даггер", щоб дізнатись стан другого Олександра, який показа вміст алкоголю, що дорівнює одній плящці пива.

Генеральний консул України у Польщі згодом прибув на місце події. Тоді вже польські правоохоронці вимушені були пояснювати таке ставлення до громадян нашої держави.

Чи то місячне затемнення так затьмарило свідомість працівників авіакомпанії та поліції, чи бажання поближче познайомитись із видатним чемпіоном, говорити складно. Однак, точно можна сказати, що річницю перемоги Усика над Гловацьким у польському Гданську 2016 року поляки відзначили своєрідно,

– написав Красюк.

У підсумку промоутер Олександра Усика заявив, що Слава Богу конфлікт вичерпано. Польські поліцейські були вимушені пояснювати цей інцидент, який стався аеропорту Кракова.