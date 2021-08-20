Спеціально для Усика зробили нові ковані диски, які підходять під цей автомобіль.
До слова Усик шокував англійців своїм виглядом перед боєм з Джошуа: фото
Нова машина Олександра Усика / Фото: Instagram
- Зазначимо, що таке авто на ринку, в залежності від комплектації, коштує від 155 тисяч євро до 190 тисяч євро –тобто, від 4,8 млн до 5,9 млн в гривнях.
Усик проведе наступний бій з Джошуа
- Бій Джошуа – Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні на арені футбольного клубу Тоттенхем.
- Британець проведе другий захист своїх титулів, після того, як повернув їх у грудні 2019 року в бою з Енді Руїсом.
- Для Усика це буде тільки третій бій у важкій вазі. У попередньому поєдинку Усик здолав Дерека Чісору.