Спеціально для Усика зробили нові ковані диски, які підходять під цей автомобіль.

До слова Усик шокував англійців своїм виглядом перед боєм з Джошуа: фото



Нова машина Олександра Усика / Фото: Instagram

Зазначимо, що таке авто на ринку, в залежності від комплектації, коштує від 155 тисяч євро до 190 тисяч євро –тобто, від 4,8 млн до 5,9 млн в гривнях.

Усик проведе наступний бій з Джошуа