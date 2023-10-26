Трусливое "Жадное пузо": Фьюри побоялся приехать в Украину по приглашению Усика

В преддверии подписания контракта на бой за абсолют Тайсон Фьюри и Александр Усик очень приятно пообщались. Деталями неформальной беседы поделился "Цыганский король".

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри удивительно легко подписали контракт на бой за абсолютное чемпионство. Официальное объявление "Боя века" состоится 28 октября.

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Усик пригласил Фьюри посетить Украину

Менеджер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Спенсер Браун уже рассказывал, что британец во время общения с Усиком пригласил его вместе с семьей к себе домой. Это подтвердил сам Цыганский король в интервью iFL TV. Также Фьюри добавил, что в ответ Усик пригласил его в Украину, но тщеславный чемпион WBC отказался.

Я разговаривал с Усиком по FaceTime (программа видеосвязи – 24 Канал). Спенсер был за столом. Александр со своим менеджером тоже были. Мы совершили бой, вот и все. Я даже пригласил его навестить Моркам после того, как я избью его. Летом он приедет в Моркам со своей семьей. Он сказал, что это будет здорово. Я сказал: "Ты можешь приехать сюда со своей семьей, сделай себе отпуск после боя, нет проблем". Он даже пригласил меня в Украину, но я отказался по очевидным причинам,

– рассказал заносчивый Фьюри.

Понятно, что "Жадное пузо" забоялся войны, которая продолжается в Украине из-за агрессии России. Так что всю свою смелость Фьюри оставил для пафосных роликов.