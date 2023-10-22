Еще совсем недавно судьба поединка за абсолют была неопределенна. Первая попытка боксеров организовать "Бой века" завершилась громким провалом. Как гром среди ясного неба пришла новость о том, что Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракт на бой в Саудовской Аравии.

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Тайсон был на седьмом небе

Менеджер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Спенсер Браун рассказал, как состоялось подписание соглашения на эпохальный бой.

"Честно говоря, все было очень просто. Я позвонил менеджеру Усика Эгису Климасу и спросил, можем ли мы встретиться. Все дали мне разрешение на организацию боя, промоутеры и все остальные сказали: "Если ты можешь устроить бой, то поезжай и устрой его". Так что я позвонил по телефону Эгису, мы встретились в Нью-Йорке, я представил его саудовцам, и, в общем, мы со всем разобрались.

Мы вернулись и встретились в Лондоне. Мы все собрались в комнате и провели там вместе со всеми вовлеченными сторонами четыре или пять часов. Мы все уладили очень просто. Тайсон был на седьмом небе. Мы уладили финансовые вопросы и все остальное, нюансы, которые не видят и не осознают люди", – рассказал Браун.

Также Браун поделился подробностями телефонного разговора между Усиком и Фьюри. Оказывается, что тщеславный на публике "Цыганский король" пригласил украинского чемпиона вместе с семьей к себе домой.

Тайсон и Усик действительно общались друг с другом. Тайсон сказал: "Большое спасибо, с нетерпением жду встречи с тобой на ринге. И когда все решится, я хотел бы, чтобы вы приехали в Моркам, где я живу, привезли своих детей, и мы проведем выходные,

– сказал менеджер Фьюри.

Напомним, что Браун также рассказал о дате поединка. Если Фьюри не получит серьезных повреждений после боя с Нганну, то поединок за абсолют состоится уже 23 декабря 2023 года.