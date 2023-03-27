Среди настоящих мужчин: Усик встретился с украинскими защитниками в Ворзеле – мощное фото

Александр Усик наслаждается обычной жизнью за пределами боксерского ринга. У спортсмена закончилась подготовка к следующему сорвавшемуся поединку.

Команды Александра Усика и Тайсона Фьюри не смогли договориться о долгожданном бое за абсолют. Мечта украинского боксера откладывается из-за британского труса по прозвищу "Цыганский король".

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После срыва боя с "алчным Пузом"

Уже даже говорили, что общий поединок состоится 29 апреля. Усик соглашался на все условия, которые выдвигал британец. Но все осталось на уровне слов. До реальности и подписания контракта о бое дело так и не дошло. Усик закрыл тренировочный лагерь, еще не открывавший Фьюри.

Александр вернулся в Украину, где проводит время с семьей и решает свои дела. Усик решил не терять время и посетил украинских военных в Ворзеле, где от оккупантов пострадал его дом.

Такие встречи вдохновляют и боксера, и наших защитников, продолжающих держать оборону и выгонять безжалостного врага из нашей страны.

Чемпион мира сделал общую фотографию с украинским флагом. А на фото даже сложно разглядеть Усика среди таких мужественных и сильных украинских мужчин.



Встреча Александра Усика с военными / Фото из инстаграмма Екатерины Усик

Благотворительные дела Александра Усика