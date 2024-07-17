Сразу по приезду в Украину: Александр Усик посетил "Охматдет" после ракетного удара
Источник:K2 Promotions Ukraine
Украинский боксер Александр Усик впервые после боя с Тайсоном Фьюри вернулся в Украину. Он посетил детскую больницу "Охматдет", которая пострадала в результате ракетной атаки 8 июля.
Утром 8 июля российские военные совершили массированную ракетную атаку на Киев. В частности в результате удара повреждена детская больница "Охматдет".
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Усик в поврежденном "Охматдете"
Украинский боксер по приезду в Украину посетил детскую больницу "Охматдет", которая пострадала от российской ракетной атаки.
Усик в "Охматдете": смотрите видео
Также спортсмен вместе с женой Екатериной посетили восстановленный дом в Ирпене, на который Александр собирал средства вместе с платформой UNITED24.
Александр и Екатерина Усики возле восстановленного дома в Ирпене / Фото United24
Напомним, что благотворительный фонд Александра Усика еще в день ракетного удара перевел больнице "Охматдет" 1 миллион гривен.