Он тренируется каждый день, – Усик рассказал о встрече с Зеленским

Александр Усик продолжает просветительскую работу вне боксерского ринга. Украинский боксер рассказал о чем говорил с Владимиром Зеленским на короткой встрече.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик является послом платформы UNITED24, инициатором которой стал сам Владимир Зеленский. Боксер рассказал о встрече с президентом Украины.

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Усик: Мне кажется, что для него был 45-минутный перерыв

Их недолгий разговор был преимущественно о деятельности платформы во время полномасштабной войны в Украине. Также Усик признался, каков спортсмен из Владимира Александровича.

Тепло было. Мне кажется, что для него был 45-минутный перерыв. Улыбаясь, он спросил, как дети, как семья. Спортсмен ли Владимир Александрович? Он тренируется каждый день. Я думаю, что он больше с нами пообщался бы, но после этого уже ждали какие-то люди. 45-минутный такой перерыв, мы побеседовали о дальнейшей нашей работе, послов, и платформы вообще,

– рассказал Усик.

В Зеленского действительно вообще нет времени на отдых. В плотном графике Владимира Александровича постоянные встречи, поездки на фронт и переговоры со странами-союзницами об поддержке в войне против безжалостной России.

Сам боксер, дважды сваливший Энтони Джошуа, объединяет свою основную работу с благотворительностью. К сожалению, в последний момент сорвался поединок Усика против Тайсона Фьюри, который должен был определить абсолютного чемпиона мира в очном противостоянии.

Поэтому Александр занимается восстановлением жилых массивов, сбором средств для украинцев и морально поддерживает дух военных лечащихся от ранений в госпиталях. Именно они уговорили Александра согласиться на реванш против Джошуа, в котором украинец в итоге победил. Напомним, что полномасштабная война задела дом боксера, который был временно оккупирован врагом в Ворзеле еще после 24 февраля 2022 года.