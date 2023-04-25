Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Олександр Усик є амбасадором платформи UNITED24, ініціатором якої став сам Володимир Зеленський. Боксер розповів про зустріч із президентом України.

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Усик: Мені здається, що для нього була 45-хвилинна перерва

Їх недовга розмова була переважно про діяльність платформи під час повномасштабної війни в Україні. Також Усик зізнався, який спортсмен із Володимира Олександровича.

Тепло було. Мені здається, що для нього була 45-хвилинна перерва. Посміхаючись, він запитав, як діти, як сім'я. Чи спортсмен Володимир Олександрович? Він тренується щодня. Я думаю, що він більше з нами поспілкувався б, але після цього вже чекали якісь люди. 45-хвилинна така перерва, ми поговорили про подальшу роботу нас, послів, і платформи взагалі,

– розповів Усик.

Зеленський й справді взагалі немає часу на відпочинок. У щільному графіку Володимира Олександровича постійні зустрічі, поїздки на фронт та перемовини із країнами-союзницями щодо підтримки у війні проти безжальної Росії.

Сам боксер, який двічі повалив Ентоні Джошуа, поєднує свою основну роботу із благодійністю. На жаль, в останній момент зірвався поєдинок Усика проти Тайсона Ф'юрі, які повинні були визначити абсолютного чемпіона світу в очному протистоянні.

Тому Олександр займається відбудовою житлових масивів, збором коштів для українців та морально підтримує дух військових, які лікуються від поранень у госпіталях. Саме вони вмовили Олександра погодитись на реванш проти Джошуа, у якому українець у підсумку й переміг. Нагадаємо, що повномасштабна війна зачепила домівку боксера, який був тимчасово окупований ворогом у Ворзелі ще після 24 лютого 2022 року.