Александр Усик и Тайсон Фьюри продолжают подогревать интерес к своему общему поединку. Недавно украинец назвал британца толстым, после чего Фьюри пригрозил Усику уже своим заявлением.

Достойно внимания Кличко отреагировал на выпад Фьюри в сторону Усика: "Цыганский король" получил новое прозвище

Боксеры продолжают обмениваться острыми "словцами" в сторону друг друга. На этот раз Усик не смог промолчать на оскорбление в свою сторону. Украинец пригрозил британцу, иронически назвав себя кроликом, который следует за Фьюри. Также Александр обозвал Тайсона уже привычным прозвищем.

Кролик идёт за тобой, Пузо!,

– коротко ответил Усик.

Напомним, что Усик и Фьюри уже имели импровизированную дуэль взглядов после финала трилогии Тайсона против Дерека Чисоры. "Цыганский король" вызвал украинца на ринг. Тот без колебаний поднялся к канатам и с иронической усмешкой слушал одиозные заявления британца.

Менеджер украинского боксера Эгас Климас заявил, что бой Усик-Фьюри может состояться в период между февралем и мартом. Промоутер британца тоже намекает на первый день весны.