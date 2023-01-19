Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі продовжують підігрівати інтерес до свого спільного поєдинку. Нещодавно українець назвав британця товстим, після чого Ф'юрі пригрозив Усику вже своєю заявою.

Варте уваги Кличко відреагував на випад Ф'юрі у бік Усика: "Циганський король" отримав нове прізвисько

Боксери продовжують обмінюватись гострими "слівцями" у бік одне одного. Цього разу Усик не зміг промовчати на образу у свою сторону. Українець пригрозив британцю, іронічно назвавши себе кроликом, який іде за Ф'юрі. Також Олександр обізвав Тайсона уже звичним прізвиськом.

Кролик іде за тобою, Пузо!,

– коротко відповів Усик.

Нагадаємо, що Усик та Ф'юрі вже мали імпровізовану дуель поглядів після фіналу трилогії Тайсона проти Дерека Чісори. "Циганський король" викликав українця на ринг. Той без вагань підійнявся до канатів та з іронічною посмішкою слухав одіозні заяви британця.

Менеджер українського боксера Егас Клімас заявив, що бій Усик – Ф'юрі може відбутися в період між лютим та березнем. Промоутер британця теж натякає на перший день весни.