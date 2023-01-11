"Вы – Третий рейх во всем его проявлении": Усик в обращение к россиянам сравнил Путина с Гитлером

Украинский боксер Александр Усик решил записать видеообращение, которое он адресовал россиянам. Хотя по поводу самих россиян слов он не подбирал.

Усик решил ответить на многие вопросы, собравшиеся вокруг его персоны. Хотя и заявил, что не хотел записывать такое обращение из-за смирения. При этом само обращение было адресовано четко россиянам, поэтому Усик сразу перешел на российский язык.

"Буду говорить на другом языке, чтобы меня больше людей понимало. И чтобы свинособаки меня тоже понимали. Да, я оскорбляю тех, кого я не уважаю", – заявил Усик.

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Россия – это враг

Усик начал с того, что заявил о том, что остается верен Украинской православной церкви и ее настоятелю митрополиту Онуфрию. Но добавил, что хочет ее очищения от "негодяев, приехавших работать по наставлению врага – Российской Федерации".

"Российская Федерация – это враг Украины. Да-да, вы меня хорошо слышите и вы видите именно меня. Это враг, который хочет убить всех людей в мире", – заявил Усик.

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Саму Россию Усик сравнил с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны. Следовательно, и российский диктатор Владимир Путин получил сравнение с Адольфом Гитлером.

"Вы боретесь с фашизмом и нацизмом, которого нет. Вы – Третий рейх во всем его проявлении. Все то, что не сделал Гитлер, все продолжает делать ваш президент", – обратился Усик к россиянам.

Еще Усик заявил, что россиянам нужно "валить в свой оркостан" и "на болота". В Украине ведь никого защищать не надо.

Поэтому России он прогнозирует то, что произошло с Третьим рейхом.

"Вспомните, в каком году Гитлер напал на Советский Союз и что произошло с ним. То же самое вы сделали. Вы напали на другую страну, защитники херовы", – подытожил Усик.