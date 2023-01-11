Усик вирішив відповісти на чимало питань, які зібралися навколо його персони. Хоча і заявив, що не хотів записувати таке звернення через смиренність. При цьому саме звернення було адресовано чітко до росіян, тому Усик одразу перейшов на російську мову.

"Буду говорити іншою мовою, щоб мене більше людей розуміла. І щоб свинособаки мене тоже розуміли. Так, я ображаю тих, кого я не поважаю", – заявив Усик.

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Росія – це ворог

Почав Усик з того, що заявив про те, що залишається вірний Українській православній церкві та її настоятелю митрополиту Онуфрію. Але додав, що хоче її очищення від "негідників, які приїхали працювати за настановою ворога – Російської Федерації".

"Російська Федерація – це ворог України. Так-так, ви мене добре чуєте і ви бачите саме мене. Це ворог, який хоче вбити всіх людей у світі", – заявив Усик.

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Саму Росію Усик порівняв з гітлерівською Німеччиною під час Другої світової війни. Відтак і російський диктатор Владімір Путін отримав порівняння з Адольфом Гітлером.

"Ви боретеся з фашизмом та нацизмом, якого немає. Ви – Третій рейх у всьому його прояві. Все те, що не зробив Гітлер, все продовжує робити ваш президент", – звернувся Усик до росіян.

Ще Усик заявив, що росіянам потрібно "валити у свій оркостан" та "на болота". Адже в Україні нікого захищати не треба.

Тож Росії він прогнозує те, що сталося з Третім рейхом.

"Згадайте, в якому році Гітлер напав на Радянський Союз і що сталося з ним. Те саме ви зробили. Ви напали на іншу країну, захисники херові", – підсумував Усик.