"Меня это смешит": Усик забавно отреагировал на предстоящий бой Фьюри с Чисорой
Источник:инстаграм LOMUS
Александр готов сразиться с Тайсоном за звание абсолютного чемпиона, однако не в этом году. Поэтому британец решил подыскать себе нового оппонента.
В августе Александр Усик смог во второй раз подряд преодолеть британца Энтони Джошуа. Это позволило украинцу оградить пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
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Следующим соперником украинца должен стать Тайсон Фьюри, владеющий поясом WBC. Однако их бой за звание абсолютного чемпиона мира пока откладывается из-за несогласования даты.
Тем временем "Цыганский король" решил сойтись с Дереком Чисорой. Украинец высмеял такое решение Фьюри, который уже дважды встречался с Чисорой раньше.
Меня сейчас это прям немного смешит. Мне смешно. Ну, зачем он это делает? Мы с ним договаривались, но он бегает куда-то и говорит, что я не хочу драться. Я знаю, что он боится меня,
– заявил Усик.
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Чисора вместо Усика:
- Напомним, что в апреле Фьюри одолел Уайта и защитил пояс WBC. Он вызвал на бой в декабре Усика, но украинец не собирается возвращаться на ринг в этом году.
- Боя за абсолют придется подождать до 2023 года. Промоутер "Цыганского короля" допустил, что бой с Усиком может пройти в марте.
- 3 декабря Тайсон Фьюри будет сразиться с Дереком Чисорой, которого уже дважды побеждал (в 2011 и 2014 годах).
- Чисора с 2020 года проиграл три боя подряд, в том числе Александру Усику.
- Впрочем, в июле этого года не одолел Кубрата Пулева.
- У Усика и Фьюри почти безупречная статистика боев. Александр выиграл все свои 20 поединков, тогда как Тайсон победил в 32 из 33 боев, один сведя к ничьей.