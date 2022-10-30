В августе Александр Усик смог во второй раз подряд преодолеть британца Энтони Джошуа. Это позволило украинцу оградить пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Следующим соперником украинца должен стать Тайсон Фьюри, владеющий поясом WBC. Однако их бой за звание абсолютного чемпиона мира пока откладывается из-за несогласования даты.

Тем временем "Цыганский король" решил сойтись с Дереком Чисорой. Украинец высмеял такое решение Фьюри, который уже дважды встречался с Чисорой раньше.

Меня сейчас это прям немного смешит. Мне смешно. Ну, зачем он это делает? Мы с ним договаривались, но он бегает куда-то и говорит, что я не хочу драться. Я знаю, что он боится меня,

– заявил Усик.

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Чисора вместо Усика: