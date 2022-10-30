У серпні Олександр Усик зміг вдруге поспіль подолати британця Ентоні Джошуа. Це дозволило українцю ахистити пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

До теми Мегафайт Усик - Ф'юрі вже скоро: названі місце і дата бою

Наступним суперником українця має стати Тайсон Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Однак їх бій за звання абсолютного чемпіона світу поки відкладається через неузгодження дати.

Тим часом "Циганський король" вирішив зійтись із Дереком Чісорою. Українець висміяв таке рішення Ф'юрі, який вже двічі зустрічався із Чісорою раніше.

Мене зараз це прям трохи смішить. Мені смішно. Ну, навіщо він робить це? Ми з ним домовлялися, але він бігає кудись і каже, що я не хочу битися. Я знаю, що він боїться мене,

– заявив Усик.

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Чісора замість Усика: