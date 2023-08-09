Трохи більше ніж два тижні залишається до поєдинку Олександра Усика з "регулярним" чемпіоном WBA Даніелем Дюбуа. Український боксер провів відкрите тренування, під час якого вразив своєю фізичною формою.

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Несподіваний вибір Усика

Також чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі поспілкувався з представниками медіа. Під час розмови журналісти поцікавилися, кого Усик вважає найкращими боксерами світу незалежно від вагової категорії. Відповідь Олександра дещо здивували, адже в топ-3 не знайшлося місця його куму Василю Ломаченку та "Циганському королю" Тайсону Ф'юрі.

На думку Усика, найкращим боксером світу є абсолютний чемпіон напівсереднього дивізіону Теренс Кроуфорд, який нещодавно переміг чемпіона WBC, WBA та IBF Еррола Спенса.

Перший – Теренс Кроуфорд, другий – Наоя Іноуе, третій – Джервонта Девіс,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що дворазовий абсолютний чемпіон світу Теренс Кроуфорд наразі очолює рейтинг авторитетного журналу The Ring. Олександр Усик в переліку найкращих розташувався на третій сходинці.

Важливо! Чемпіонський бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 26 серпня на стадіоні "Tarczyński Arena" у польському Вроцлаві.