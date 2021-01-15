В українського боксера Олександра Усика завершуються контракти відразу з двома промоутерськими компаніями. Усик співпрацює з K2 Promotions Ukraine братів Кличків та Matchroom Boxing Едді Хірна.

В Усика закінчується контракт з Matchroom Boxing

Наприкінці 2020 року Усик дав інтерв'ю, в якому натякнув, що готовий покинути K2. Боксер не зовсім задоволений співпрацею з K2 та може змінити промоутера.

До слова Команда Джошуа пропонує Усику битися з Джойсом за тимчасовий пояс WBO

Паралельно співпрацює з Усиком британська компанія Matchroom Boxing, яку очолює Хірн. Фактично K2 та Matchroom Boxing займаються організацією боїв Усика.

Глава промоутерської компанії Top Rank розкрив деталі контракту Усика з Matchroom Boxing, інформує Boxing News 24. Якщо по контракту з K2 в Усика ще один бій, то з Matchroom Boxing – все інакше.

Арум переконує, що в Matchroom Boxing пообіцяли Усику бій з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа. Якщо ця умова не буде виконана, Усик може розірвати угоду.

У нього закінчується контракт з Matchroom Boxing. Єдина угода, яка у нього є з ними, – вони повинні йому зробити бій проти Джошуа. Інакше він – вільний,

– заявив Арум.

До уваги. Джошуа відкрито відмовляється від бою з Усиком, адже хоче у 2021 році зустрітися з Тайсоном Ф'юрі. Усик – офіційний претендент на титул WBO Джошуа.

Арум готовий забрати Усика

Компанія Top Rank співпрацює з українським боксером Василем Ломаченком, який є кумом Усика.

Боб Арум заявив, що із задоволенням підпише контракт з Усиком.

"Його менеджер – Егіс Клімас, як і Василя Ломаченка і багатьох інших бійців, які б'ються в мене. Я був би радий, щоб Усик став частиною моєї групи", – сказав Арум.

Зазначимо, що у 2020 році Усик створив власну промоутерську компанію – Usyk 17 Promotion. Не виняток, що боксер сам "просуватиме" свої бої.