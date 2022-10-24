Украинец Александр Усик является одним из лучших боксеров в мире. Спортсмен выиграл все свои 20 боев на профессиональном уровне.

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После двух побед над Энтони Джошуа украинец еще и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO, WBA и IBF. А в 2012 году Усик еще и стал олимпийским чемпионом.

Однако в свое время после победы на Играх в Лондоне боксер мог переехать из Украины. Об этом рассказал его промоутер Александр Красюк.

"Я не ожидал, что подпишу с ним контракт, потому что я хотел получить Беринчика. С Александром мы впервые встретились после Олимпиады в Одессе в магазине одежды. Я мерил пиджак, когда открылась дверь, заходят Ломаченко, Гвоздик, Усик, Беринчик. Передо мной в Одессе стоят два олимпийских чемпиона, медалисты Игр.

Затем Усик с другими ребятами сражался в WSB среди полупрофи. Он там был очень успешным. Ломаченко уехал в США, Усик тоже вел там переговоры. Но Александр не хотел переезжать из Украины, потому что любит эту страну. Потому мы начали работать вместе. Мы знали, что придет время. Надо двигаться от боев в Украине к мировым, для этого не нужно переезжать,

– рассказал Красюк.

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