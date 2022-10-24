Українець Олександр Усик є одним з найкращих боксерів сьогодення у світі. Спортсмен виграв всі свої 20 боїв на професійному рівні.
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Після двох перемог над Ентоні Джошуа українець ще й став чемпіоном світу у надважкій вазі за версією WBO, WBA та IBF. А у 2012 році Усик ще й став олімпійським чемпіоном.
Проте свого часу після перемоги на Іграх у Лондоні боксер міг переїхати з України. Про це розповів його промоутер Олександр Красюк.
"Я не очікував, що підпишу з ним контракт, бо я хотів отримати Берінчика. З Олександром ми вперше зустрілися після Олімпіади в Одесі у магазині одягу. Я міряв піджак, коли відкрилися двері, заходять Ломаченко, Гвоздик, Усик, Берінчик. Переді мною в Одесі стоять два олімпійські чемпіони, медалісти Ігор.
Потім Усик з іншими хлопцями бився у WSB серед напівпрофі. Він там був дуже успішним. Ломаченко поїхав у США, Усик теж вів там перемовини. Але Олександр не хотів переїжджати з України, бо любить цю країну. Тому ми почали працювати разом. Ми знали, що час прийде. Треба рухатися від боїв в Україні до світових, для цього не треба переїжджати,
– розповів Красюк.
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Усик за крок від звання абсолютного чемпіона
- Дві перемоги над Ентоні Джошуа дозволили Олександру стати володарем поясів WBO, WBA та IBF. Єдиним поясом, який не належить Усику, є WBC.
- Його володар – англієць Тайсон Ф'юрі. Його "Циганський король" завоював у 2020 році в бою з Деонтеєм Вайлдером і після цього двічі його захистив.
- Усик та Ф'юрі зацікавлені у поєдинку за звання абсолютного чемпіона, проте не можуть зійтись по датах.
- Тайсон наполягав на зустрічі вже у грудні цього року. Усик же заявив, що не планує виходити на ринг цього року.
- Замість українця Ф'юрі вирішив втретє зійтись із Дереком Чісорою. Він вже перемагав співвітчизника у 2011 та 2014 роках.
- Менеджер Тайсона вважає, що бій Усик – Ф'юрі може пройти у березні 2023 року.