Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. И он стремится это повторить и в тяжелом весе. Там он уже получил три из четырех основных поясов – по версиям WBA, WBO и IBF. Ему осталось завоевать чемпионский титул по версии WBC. Им владеет Тайсон Фьюри. Но британский боксер никак не соглашается на бой против Усика.

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Пока Усик должен провести бой против другого британца – Даниэля Дюбуа. Он ведь является официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBA.

Усик хотел бы, чтобы его следующим соперником все же стал Фьюри. И его промоутер Александр Красюк даже пообещал это. Хотя не исключено, что Усика заставят провести еще одну защиту чемпионского пояса – на этот раз по версии IBF против хорвата Филиппа Хрговича.

Усик понимает, что провести бой против Фьюри и стать абсолютным чемпионом будет не так просто. Но не оставляет на это надежды. Ведь именно это и станет последней частью его наследия в спорте.

Хотя сейчас у него впереди сражение против Дюбуа. Так что он на этом не планирует останавливаться.

"Нет, это не окончательная точка. Мне 36, но это только начало. Я начал заниматься боксом в 15 лет. Сейчас это только начало", – заявил Усик.

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В то же время боксер отдает себе отчет, что у него еще не так много времени осталось, для осуществления своей спортивной мечты.

"Я действительно понимаю, что мне осталось не так много лет в боксе, и я не хочу проводить много времени в боксе. Я хочу водить своих детей в школу и делать что угодно", – подчеркнул Усик.