Этот поединок состоится во Вроцлаве на Tarczyński Arena. Британец стал будущим соперником украинского чемпиона, ведь является обязательным претендентом от WBA в тяжелом весе.

Читайте также Как футбольный стадион меняют для боксерского боя Усик – Дюбуа: фото перевоплощения

Все ждут бой за абсолют

Однако мировое сообщество ожидало увидеть более грандиозное сражение с участием Александра Усика. Велись долгие переговоры о поединке между украинцем и Тайсоном Фьюри, но британец так и не решился выйти в ринг, по крайней мере, пока.

Промоутер Александра Усика заявил, что не оставит попыток организовать суперфайт. По его словам, он сделает все возможное, чтобы бой за звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе все же состоялся.

Мы обязаны организовать это сражение. Весь мир хочет увидеть этот бой. Не только мы или люди, занимающиеся боксом, а весь мир. Люди, ничего не знающие о боксе, с удовольствием посмотрят на бой за четыре пояса в сверхтяжелом весе впервые в эпоху четырех поясов. Я могу обещать вам и обещаю всем болельщикам во всем мире, что я сделаю все от меня зависящее, чтобы это сражение произошло,

– сказал Александр Красюк.

Пока же мы ожидаем поединок Усика и Дюбуа.

Напомним. Единственным транслятором боя будет медиасервис Мегого, на нашем же сайте будет проводиться текстовая трансляция.

Тайсон Фьюри в следующий раз выйдет в ринг против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну. Бой состоится 28 октября в Саудовской Аравии и будет состоять из 10 раундов.