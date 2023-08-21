Александр Усик владеет чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA, WBO, IBO и The Ring в тяжелом весе. Но для того, чтобы быть абсолютным чемпионом мира, ему нужно еще получить пояс по версии WBC. Ведь таковым считается боксер, владеющий поясами четырех основных организаций: WBA, WBC, IBF и WBO.

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Именно поясом чемпиона мира по версии WBC в настоящее время является Тайсон Фьюри. И Усик очень хочет провести с ним бой за звание абсолютного чемпиона мира.

"Мне нужен поединок с Тайсоном Фьюри. У него есть пояс WBC. Если взять мои три и его один, вместе – это четыре. Это абсолют. Хевивейт. Мне нужен поединок с ним. И мне нужна возможность стать абсолютным чемпионом мира. Ему, я думаю, тоже нужна эта возможность. Но он не сильно как-то горит этим желанием", – рассказал Александр Усик.

Украинский боксер признался, что он осознает, что в этом поединке будет большая финансовая составляющая. Ведь до этого стороны боксеров никак не могли договориться за этот бой, и одной из возможных причин стало именно распределение гонорара.

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И все же Усик надеется, что ему удастся провести бой против Тайсона Фьюри, владеющего чемпионским поясом.

"Меня интересует спортивная составляющая этого. Спортивно-историческая составляющая этого. Понятно, что в этом будет присутствовать и финансовая составляющая. Потому что это профессиональный спорт, это шоу. Но для меня это спорт. Это достижения спортивные, к которым я иду", – подчеркнул Усик.

Следует отметить, что Усик уже был абсолютным чемпионом мира. Правда, он тогда выступал в первом тяжелом весе. 21 июля 2018 года в Москве он победил россиянина Мурата Гасиева и отобрал у него чемпионские пояса по версиям IBF и WBA. И стал абсолютным чемпионом мира. Правда, находился в этом статусе не долго. Еще 10 ноября 2018 года он провел защиту своих чемпионских поясов против британца Тони Беллью. И после этого Усик поднялся в весовой категории. И 12 октября 2019 года он провел первый бой уже в тяжелом весе, оставив чемпионские пояса.

Будет ли бой против Тайсона Фьюри

Пока Усик готовится к защите своих чемпионских титулов в бою против другого британца - Даниэля Дюбуа. Это сражение запланировано на 26 августа в польском Вроцлаве. Дюбуа является "регулярным" чемпионом мира за версией WBA, поэтому и стал соперником Усика.

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Если Усик победит и сохранит свои титулы, то следующий бой может провести не против Тайсона Фьюри. Все потому, что хорват Филипп Хргович стал официальным претендентом на чемпионский поединок по линии IBF. Так что Усику в таком случае придется провести против него защиту своего титула.

Тайсон Фьюри сейчас готовится к проведению боя. Но это не будет защита чемпионского титула. Боксер решил провести поединок против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Он состоится по правилам профессионального бокса, но будет носить развлекательный характер. Это сражение состоится 28 октября.