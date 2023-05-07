"Многим щукам загадали желание": Шевченко с Усиком выбрались на общую рыбалку - видео

Украинские легенды спорта решили провести время вместе. Футболист и боксер нашли общий язык во время рыбалки.

Андрей Шевченко и Александр Усик решили поговорить. Боксер эмоционально поделился впечатлениями от проведенного дня, в отличие от сдержанного футболиста, пишет 24 Канал.

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В сети появилось видео как две легенды не только украинского, но и мирового спорта отдыхают вместе. Шевченко и Усик решили выбраться на рыбалку и отдохнуть душой и физически. Сдержанный Андрей Шевченко лишь с улыбкой смотри, как Александр Усик рассказывает об их успехах за день. Также легенды с юмором отметили, что решили проверить гуляющие вокруг всем известных рыб миты.

Но мы нормально рыбы наловили – щуки. Ловили ее, потом выпускали назад и загадывали желания. Многие желания напомнили. Многим щукам загадали одно желание. Вот теперь и проверяем выполняют они все или нет. Посмотрим все ли это сказки,

– сказал Усик.

Видео с рыбалки Усика и Шевченко

Напомним, что Александр Усик стал послом сборной Украины по футболу. Боксер будет помогать "сине-желтым" в организации социальных проектов. В частности, Усик будет заниматься выездом раненых украинских военных на матчи главной команды страны.