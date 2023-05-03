Глава Украинской ассоциации футбола сообщил, что послом национально сборной Украины стал Александр Усик. Боксер получил из рук Андрея Павелко именную футболку "сине-желтых" по фамилии Александра на спине и 17-м номером.

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Впереди футболки изображена карточка Украины и лого платформы UNITED 24, послом которой как раз является Усик. Теперь чемпион мира по боксу будет помогать сборной в реализации социальных проектов, в частности в организации выездов раненых военных на поединки сборной.



Усик стал лицом украинского футбола / Фото Андрея Павелко

Один из ближайших выездов состоится 19 июня в словацкой Трави на матч отбора Евро-2024 Украины против Мальты.

Отметим, что такая ответственность будет на плечах Усика уже не в первый раз. У боксера есть опыт подобных выездов на поединки. Ранее Александр помог нашим защитникам посетить поединок "сине-желтых", состоявшийся в польском Кракове. Тогда Украина сыграла против Шотландии в Лиге наций.



Усик – посол сборной Украины по футболу / Фото Андрея Павелко

Также Усик будет помогать в организации футбольных соревнований среди украинских военных, помогать медицинским учреждениям, где лечатся раненые защитники, и будет участником акции, которая будет организована в поддержку семей погибших Героев Украины.