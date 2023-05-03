Глава Украинской ассоциации футбола сообщил, что послом национально сборной Украины стал Александр Усик. Боксер получил из рук Андрея Павелко именную футболку "сине-желтых" по фамилии Александра на спине и 17-м номером. Интересно Лучший из лучших: Блохин получил орден от УАФ за вклад в развитие украинского футбола Павелко: Спасибо Александру за его патриотизм и готовность поддерживать военных Впереди футболки изображена карточка Украины и лого платформы UNITED 24, послом которой как раз является Усик. Теперь чемпион мира по боксу будет помогать сборной в реализации социальных проектов, в частности в организации выездов раненых военных на поединки сборной. Усик стал лицом украинского футбола / Фото Андрея Павелко Один из ближайших выездов состоится 19 июня в словацкой Трави на матч отбора Евро-2024 Украины против Мальты. Отметим, что такая ответственность будет на плечах Усика уже не в первый раз. У боксера есть опыт подобных выездов на поединки. Ранее Александр помог нашим защитникам посетить поединок "сине-желтых", состоявшийся в польском Кракове. Тогда Украина сыграла против Шотландии в Лиге наций. Усик – посол сборной Украины по футболу / Фото Андрея Павелко Также Усик будет помогать в организации футбольных соревнований среди украинских военных, помогать медицинским учреждениям, где лечатся раненые защитники, и будет участником акции, которая будет организована в поддержку семей погибших Героев Украины. Благодарю Александра за его патриотизм и готовность поддерживать и помогать военным, которых он часто посещает на передовой! Для национальной сборной и нашего футбольного сообщества в целом участие в подобных социальных проектах, направленных на помощь в реабилитации защитников-героев, является почетной миссией! Важна такая поддержка и возможность отвлечься от войны для самих воинов, которые рисковали жизнью ради защиты Независимости Украины. Уверен, что такое сотрудничество будет вдохновлять и футболистов сборной, где у казака Усика немало друзей. Александр, добро пожаловать в команду!, – написал Павелко. Отметим, что Усик ждет официального назначения своего предстоящего поединка. Соперником украинца должен стать британец Дэниел Дюбуа, восстанавливающийся от травмы, полученной в прошлом году. Александр хотел провести бой за абсолют против Тайсона Фьюри, но "Цыганский король" включил режим труса и всеми силами сделал так, чтобы избежать поединка против боксера из Украины. Ожидается, что в следующий раз Усик выйдет на ринг в июле-августе 2023 года. Интересно, что 22 июля свой поединок должен провести Фьюри.