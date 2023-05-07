Андрій Шевченко та Олександр Усик вирішили порелаксувати. Боксер емоційно поділився враженнями від проведеного дня, навідміну від стриманого футболіста, пише 24 Канал.

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У мережі появилося відео, як дві легенди не тільки українського, а й світового спорту відпочивають разом. Шевченко та Усик вирішили вибратися на риболовлю та відпочити душею і фізично. Стриманий Андрій Шевченко лише з посмішкою дивися на те, як Олександр Усик розповідає про їхні успіхи за день. Також легенди з гумором зазначили, що вирішили перевірити міти, які гуляють навколо всім відомих риб.

Та ми нормально риби наловили – щуки. Ловили її, потім випускали назад та загадували бажання. Багато бажань назагадували. Багатьом щукам загадали одне бажання. От тепер і перевіримо виконують вони все чи ні. Подивимось чи це все казки,

– сказав Усик.

Відео з риболовлі Усика та Шевченка

Нагадаємо, що Олександр Усик став амбасадором збірної України з футболу. Боксер допомагатиме "синьо-жовтим" в організації соціальних проєктів. Зокрема, Усик займатиметься виїздом поранених українських військових на матчі головної команди країни.