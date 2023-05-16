WBA назвала дату промоутерских торгов боя Усик – Дюбуа

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) определилась с окончательной датой промоутерских торгов по бою Александра Усика и Даниэла Дюбуа. До этого переговоры между командами боксеров зашли в тупик.

У сторон боксеров было время до 2 мая, чтобы договориться о предстоящем поединке. Однако ни команда Александра Усика, ни Даниэла Дюбуа не смогли ударить по рукам.

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Теперь этот поединок выставлен на промоутерские торги 25 мая в Хьюстоне, штат Техас.

15 мая команды Усика и Дюбуа получили все условия будущих торгов.

Минимальная сумма для получения прав на этот поединок составляет 1 миллион долларов. При этом украинский боксер получит 75% общего призового фонда, а Дюбуа, который является обязательным претендентом по версии WBA, значительно меньше – лишь 25%.

Правда, дело до этого поединка могло вообще не дойти. Усик пытался договориться о бое с Тайсоном Фьюри и попытаться стать абсолютным чемпионом мира. Однако британец был столь многословен и постоянно угрожал украинцу, что сам испугался. "Цыганский король" избежал боя против Александра.

После чего команда Усика решила договориться о бое с Дюбуа.

Что было вокруг боя Усик – Дюбуа раньше

Ранее промоутер Александр Красюк отмечал, что бой Усик – Дюбуа состоится не раньше 22 июля. Ведь Дэниел продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в прошлом году зимой.

Не исключено, что поединок может состояться в соседней с Украиной Польше, где у Усика была бы безумная поддержка. Однако украинский боксер не прочь снова побоксировать в Великобритании.

На фоне этого всего заговорил отец "Цыганского короля". По словам Джона Фьюри, его сын мечтает только об одном бое – против Александра Усика. Отец Тайсона обозвал Усика "кроликом", бежавшим от его сына в Саудовскую Аравию.