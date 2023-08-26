"Теперь он и Фьюри сможет побить": бывший соперник Усика оценил шансы украинца против Дюбуа

Даниэля Дюбуа ожидает крайне сложный поединок. Александр Усик находится в отличной форме.

Тони Беллью решил "пованговать" и угадать победителя поединка Усик – Дюбуа. Британец не предпочитает своего земляка.

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Главное не "промахнуться"

Бывший соперник Александра Усика, в свое время советовавший украинцу завершить карьеру, изменил свое мнение. Беллью считает, что у Дюбуа, который будет противостоять Коту, есть только один единственный шанс на победу в громком противостоянии. Остальные расклады находятся на стороне Усика, который, по мнению Тони, обладает большим количеством навыков, что, конечно же, должно стать залогом успеха.

Более того, Белль даже отрекся от своих слов. Дело в том, что британский боксер считает Александра самым сильным боксером в мире на данный момент, способным избить даже самого наглого бойца. Таким образом, Тони "ставит" на украинца в поединке с Дюбуа. Раньше другой британский боксер Джозеф Джойс отдал должное Даниэлю, расхвалив его подготовку ко встрече, а промоутер Александра выделил три главных критерия, которые могут стать козырями Дюбуа.

Александр Усик в ноябре 2018 года провел бой против Тони Беллью за титул абсолютного чемпиона мира, где защищал все четыре пояса по самым престижным версиям в мировом боксе. Украинец выиграл тяжелое сражение в 8-м раунде , отправив соперника в нокаут До этого поединок проходил в семи равных и конкурентных раундах.

У Дюбуа есть только одна возможность, один шанс на победу, и это шанс панчера. Если говорить совсем уж откровенно, это единственный шанс, который я ему даю. У Усика есть полный набор навыков. Я просто не думаю, что в мире хоть кто-нибудь может избить его. Я всегда считал, что Усик проигрывает Тайсону Фьюри из-за габаритов. Я искренне в это верил, но теперь я думаю, что он побьет и Фьюри,

– сказал Беллью.

Поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пока не суждено было состояться. Дело в том, что украинец ранее отмечал, что он соглашался даже на распределение гонорара 70%/30% в пользу Тайсона Фьюри, но тот отказывался. Таким образом, Усик подчеркнул, что "Цыганский король" разными путями "соскакивал" с поединка, не собираясь выходить с ним на бой и проводить поединок за "абсолюта", что и стало причиной отмены поединка.

Напомним, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик будет защищать титулы в поединке с "регулярным" чемпионом WBA Даниэлем Дюбуа уже 26 августа. За событиями поединка можно будет следить с помощью трансляции MEGOGO.