Тоні Беллью вирішив "повангувати" та вгадати переможця двобою Усик – Дюбуа. Британець не віддає перевагу своєму земляку.

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Головне не "промахнутись"

Колишній суперник Олександра Усика, котрий свого часу радив українцю завершити кар'єру, змінив свою думку. Беллью вважає, що в Дюбуа, котрий протистоятиме Коту, є тільки один єдиний шанс на перемогу у гучному протистоянні. Решта розкладів перебуває на стороні Усика, який, на думку Тоні, володіє більшою кількістю навичок, що, звичайно ж, повинно стати запорукою успіху.

Ба більше, Беллью навіть зрікся своїх слів. Діло в тому, що британський боксер вважає Олександра найсильнішим боксером у світі на даний момент, котрий здатен побити навіть найнахабнішого бійця. Таким чином, Тоні "ставить" на українця у двобої з Дюбуа. Раніше інший британський боксер Джозеф Джойс віддав належне Даніелю, розхваливши його підготовку до зустрічі, а промоутер Олександра виділив три головні критерії, які можуть стати козирями Дюбуа.

Нагадаємо. Олександр Усик у листопаді 2018-го року провів бій проти Тоні Беллью за титул абсолютного чемпіона світу, де захищав всі чотири пояси за найпрестижнішими версіями у світовому боксі. Українець виграв важкий бій у 8-му раунді, відправивши суперника в нокаут. До цього поєдинок проходив в семи рівних і конкурентних раундах.

Дюбуа має тільки одну можливість, один шанс на перемогу, і це шанс панчера. Якщо говорити зовсім вже відверто, це єдиний шанс, який я йому даю. У Усика є повний набір навичок. Я просто не думаю, що у світі хоч хтось може побити його. Я завжди вважав, що Усик програє Тайсону Ф'юрі через габарити. Я щиро в це вірив, але тепер я думаю, що він поб'є і Ф'юрі,

– сказав Беллью.

Варто відзначити. Поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі поки що не судилося відбутися. Діло в тому, що українець раніше зазначав, що він погоджувався навіть на розподіл гонорару 70%/30% на користь Тайсона Ф'юрі, проте той відмовлявся. Таким чином, Усик підкреслив, що "Циганський король" різними шляхами "зіскакував" із поєдинку, не збираючись виходити з ним на бій та проводити поєдинок за "абсолюта", що і стало причиною скасування поєдинку.

Нагадаємо, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик захищатиме титули в поєдинку з "регулярним" чемпіоном WBA Даніелем Дюбуа уже 26-го серпня. За подіями поєдинку можна буде слідкувати за допомогою трансляції MEGOGO.