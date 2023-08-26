Джозеф Джойс оценил решение Даниэля Дюбуа в преддверии дуэли. Боксер убежден, что его земляк усовершенствовал свои навыки.

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Британский боец, выступающий в тяжелой весовой категории, поделился своими ожиданиями от поединка Усик – Дюбуа. В частности, Джойс акцентировал внимание на подготовке ко встрече своего земляка. Джозеф убежден, что Даниэль, вероятно, будет более ловким по сравнению с прошлыми выступлениями.

Дело в том, что британец решил сбросить вес накануне громкой встречи с украинцем, а Джойс уверен, что если тот будет хоть немного медленным и неповоротливым, то не сможет попасть по Усику. Джозеф убежден, что такой шаг Даниэля пойдет ему на пользу, ведь быть легче, быстрее и ловчее – это хороший шаг. Тем более если Дюбуа сможет комфортно провести 12 раундов в этом весе.

У Дюбуа очень тяжелый удар, но если ты не можешь попасть в Усика, то как собираешься его нокаутировать? Александр тоже способен нанести удар, и он много их выбрасывает, так что будет сложно. Это тяжелое испытание, но желаю Дюбуа удачи,

– сказал Джойс.

Напомним. Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик будет защищать титулы в поединке с "регулярным" чемпионом WBA Даниэлем Дюбуа уже 26 августа.

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