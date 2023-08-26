Мегафайт Александра Усика и Даниэля Дюбуа станет главным событием вечера бокса, который проведут промоутерские компании K2 Promotions (Александр Красюк) и Queensberry Promotions (Фрэнк Уоррен). 24 Канал расскажет, где можно посмотреть грандиозный поединок.

Важно Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя

Кто будет транслировать бой

В Украине официальным транслятором чемпионского боя является медиасервис MEGOGO. За событиями битвы можно будет следить за подписками "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт".

Просмотреть поединки можно в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также в отдельном поп-ап-канале, который появится на сервисе в день события.

Когда начнется поединок Усик – Дюбуа

Студия начнется в 18.15 по киевскому времени. Первый бой андеркарда планируется в 20:00. Главный поединок вечера Усик – Дюбуа стоит ожидать не раньше 23:00.

В андеркарде запланированы еще 12 ярких поединков. Зрителей ожидает 3 чемпионских боя с участием украинцев Дениса Беринчика, Дмитрия Митрофанова и Даниэля Лапина.

Благотворительность во время трансляции

Телезрители смогут не только наслаждаться боксом наивысшего уровня, но и поддержать благотворительный сбор Usyk Foundation на сумму 40 000 000 гривен. На полученные средства фонд планирует приобрести 50 автомобилей скорой помощи для ВСУ.

Кроме того, часть от собранной суммы планируется передать президентской фандрейзинговой платформе United24, послом которой является Александр Усик.