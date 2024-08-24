Александр Усик поздравил всех украинцев с Днем Независимости. Боксер отметил, что Украина продолжает бороться за свою свободу и непременно одержит победу, сообщает 24 канал.
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Поздравление Усика с Днем Независимости
Абсолютный чемпион в супертяжелом весе в своем Инстарграме выложил пост, где поздравил украинцев с Днем Независимости. Александр Усик заявил, что победа в битве за свободу вблизи.
Родина – это не только место, где ты родился. Это – дом. Это – семья. Это – друзья. Это – дети. Это – семья. Это – Украина. 33 года – это "век Христа". И Украина воскресает. Сегодня мы празднуем нашу Независимость, хоть все еще вынуждены за нее сражаться. И победа уже совсем рядом. С Днем Независимости, Украина!
– написал Усик.
Александр Усик поздравил украинцев с Днем Независимости / Фото из инстаграма боксера
Сегодня, 24 августа, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Александр Усик был награжден Орденом Свободы.