Олександр Усик привітав всіх українців з Днем Незалежності. Боксер зазначив, що Україна продовжує боротись за свою свободу і неодмінно здобуде перемогу, повідомляє 24 канал.

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Привітання Усика з Днем Незалежності

Абсолютний чемпіон у надважкій вазі у своєму Інстарграмі виклав пост, де привітав українців з Днем Незалежності. Олександр Усик заявив, що перемога у битві за свободу поблизу.

Батьківщина – це не лише місце, де ти народився. Це – дім. Це – родина. Це – друзі. Це – діти. Це – сімʼя. Це – Україна. 33 роки – це «вік Христа». І Україна воскресає. Сьогодні ми святкуємо нашу Незалежність, хоч все ще змушені за неї битися. Та перемога вже зовсім поруч. З Днем Незалежності, Україно!

– написав Усик.

Олександр Усик привітав українців з Днем Незалежності / Фото з інстаграму боксера

Сьогодні, 24 серпня, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, Олександр Усик був нагороджений Орденом Свободи.