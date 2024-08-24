Сегодня, 24 августа, Украина празднует 33-летие с момента провозглашения независимости. В честь праздника состоялось торжественное мероприятие с участием Президента Украины, Владимира Зеленского, пишет 24 канал.

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Усик и Харлан получили государственные награды

Спортсменов наградили за выдающиеся заслуги, утверждение независимости Украины и консолидации общества, весомый вклад в укрепление авторитета украинского государства в мире и выдающиеся достижения в спорте.

Награждение Александра Усика и Ольги Харлан: смотрите видео

Справка. В августе 2024 года Харлан и Усик также получили от Президента Украины Владимира Зеленского другую награду – "Национальная легенда Украины".

Отметим, что Орденом Свободы в истории Украины среди представителей спорта также награждали экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко и многократного чемпиона мира по прыжкам с шестом Сергея Бубку.