Трансферная цель Жироны: защитник сборной Украины может присоединиться к Довбыку и Цыганкову

Испанская Жирона продолжает заниматься украинизацией состава. В каталонской команде может появиться уже третий футболист сборной Украины.

Испанский клуб нацелился на 27-летнего флангового защитника киевского Динамо Александра Тымчика. Украинец станет приоритетным трансфером для Жироны, который сможет укрепить линию защиты команды Мичела.

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Еще один динамовец может подъехать в Жирону

Усилением обороны команды будет заниматься спортивный менеджмент Жироны, который возглавляет Кике Карсель. Ожидается, что руководство каталонского клуба выделит кругленькую сумму, чтобы усилить защитное звено перед еврокубками.

Тымчик может стать уже третьим футболистом из Украины в составе клуба, который стал открытием Ла Лиги, и вторым динамовцем. Старт украинизации Жироны положил Виктор Цыганков, который перебрался в Испанию в середине зимы 2023-го, а уже летом того же года в команду прибыл и бывший нападающий Днепра-1 Артем Довбик.

Тем более, что Жирона до конца не знает, удастся ли ей сохранить в своих рядах арендованного у английского Манчестер Сити Яна Коуту. Аренда бразильца истекает в конце текущего сезона-2023/2024.

Тымчик после возобновления сезона УПЛ пропустил матч против Металлиста 1925 и отыграл лишь одну минуту против Черноморца. В обоих поединках киевляне праздновали победы – 2:4 и 1:0 соответственно.

Всего в этом сезоне Александр принял участие в 17-ти матчах Динамо, в которых забил 2 гола.

Динамо Киев после 16-ти сыгранных поединков идет на 4-м месте таблицы украинского первенства, набрав 34 балла.

Жирона же испытывает определенный спад в выступлениях. В прошлом туре Ла Лиги команда Мичела минимально уступила на выезде Мальорке 1:0. Клуб Довбика и Цыганкова с 59 очками продолжает идти вторым в Испании, уступая 7 пунктами лидеру сезона Реалу.

Что известно о карьере Александра Тымчика

Выступает за первую команду киевлян с 2020-го года. В футболке Динамо провел уже 67 матчей, в которых отметился 4 голами и столькими же ассистами.

В своей карьере поиграл также за луганскую Зарю и Сталь.

Имеет за своей спиной 17 сыгранных встреч за сборную Украины.