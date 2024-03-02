Динамо – Черноморец 1:0

Гол: Шепелев, 37

Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский в отчетном поединке не мог рассчитывать на Виталия Буяльского, получившего траму. Лидера киевлян в старте заменил Владимир Шепелев, пишет 24 Канал.

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Шестая подряд победа Динамо

Хозяева поля активно начали встречу. Уже на 1-й минуте мог открывать счет Николай Шапаренко. Однако его удар с 14-ти метров пролетел мимо плоскости ворот.

Хорошую возможность пополнить бомбардирский счет имел Ванат, но на добивании форвард не сумел обыграть Варакуту.

На 37-й минуте поединка "бело-синие" сумели "размочить" счет. Варакута не зафиксировал мяч после навеса Волошина, который подобрал Шепелев и точно пробил.

Во второй половине матча "моряки" пытались восстановить статус-кво. Однако поединок так и завершился со счетом 1:0 в пользу Динамо.

Динамовцы одержали шестую подряд победу в чемпионате. В турнирной таблице "бело-синие" обошли Полесье, поднявшись с пятой на третью строчку.

Черноморец сохранил за собой 9-е место. Команда Григорчука заработала 23 очка в 18 поединках.

Видеообзор матча Динамо – Черноморец