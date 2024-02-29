В прошлом году испанская Жирона стала нечужим для украинцев клубом. В течение года каталонцы подписали игроков сборной Украины Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

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Жирона хочет игрока Динамо

Они быстро стали лидерами команды, поэтому клуб решил продолжить следить за украинским рынком. В СМИ появлялась информация о возможном трансфере хавбека Днепра-1 Александра Пихаленка.

Теперь же украинские медиа сообщают о новой трансферной цели каталонцев из УПЛ. Руководство Жироны положило глаз на правого защитника Динамо Александра Тымчика.

27-летнего украинца рассматривают в качестве замены Яну Коуту, который принадлежит Манчестер Сити. Аренда бразильца истекает этим летом и он, скорее всего, вернется в состав манкунианцев.

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Почему именно Тымчик

Сообщается, что Жирона уже давно следила за Тымчиком и хотела приобрести его еще зимой, но поставила на паузу трансфер из-за травмы Александра. Преимуществом украинца является сыгранность с Виктором Цыганковым.

Футболисты вместе закрывали правый фланг Динамо и периодически – сборной Украины. Каталонцы готовы выложить 3-4 миллиона за футболиста., его контракт с "бело-синими" завершается летом 2025 года.

Тымчик в Жироне