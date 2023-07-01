В Польщі підходять до завершення треті в історії Європейські ігри. Збірна України привезла аж 263 спортсмени у Краків.

До теми Україна сенсаційно пробилась в історичний для себе фінал Європейських ігор-2023

На суботу були заплановані медальні змагання у сучасному п'ятиборстві. Також у ньому розігрувались вісім олімпійських ліцензій, які діставались найкращим серед чоловіків та жінок.

При цьому одна країна мала можливість отримати лише одну ліцензію. Це дозволило Україні також отримати одну путівку на Олімпійські ігри в Парижі.

Сучасне п'ятиборство — вид спорту, що складається з чотирьох дисциплін: фехтування на шпазі, плавання вільним стилем, кінного конкуру та лазер-рану, який поєднує елементи бігу та стрільби

Провал виявився успіхом

Олександр Товкай фінішував лише 12-им. Українець був шостим у кваліфікації, а також став одним із найкращих у фехтуванні. Втім в іншіх частинах п'ятиборства Товкай не вразив.

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Хай там як, а успішний виступ представників Великої Британії та Франції зіграв українцю на руку. По троє спортсменів від кожної з країн опинились у топ-десятці.

Таким чином, четверо з тих, хто фінішував вище за Товкая, залишились без ліцензій, а ось Олександр її отримав. Для України це 11-тий допуск на Олімпіаду. Раніше наша країна здобувала його у плаванні, стрільбі та боксі.

Цікавий факт. В Парижі сучасне п'ятиборство буде востаннє представлене на Олімпійських іграх. Все через скандал із фізичним насиллям над конями на Олімпіаді в Токіо. Для відновлення в статусі олімпійської дисципліни Комітет вимагає замінити змагання з їзди верхи на іншу категорію