30 июня наша женская сборная сыграла свой полуфинальный матч против Португалии, в котором сенсационно обыграла соперника 1:3. Именно наши девушки первыми размочили нули на табло и в каком стиле. Ирина Дубицкая невероятным ударом прошила сетку португальских ворот. Похоже, что голкипер Португалии не верила, что мяч по такой траектории залетит в ее владение, пишет 24 Канал.

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Невероятный успех украинок

Уже на 4 минуте Украина повела в счете 0:1. Радость украинок длилась ровно 10 минут, когда Кристиана Да Коста бильярдным ударом не сравняла цифры на табло 1:1.

Через шесть минут "сине-желтые" во второй раз во встрече повели в счете 1:2. Юлия Костюк подвергала ошибку голкиперке, обворовала ее и отправила мяч уже в пустые ворота хозяек матча. Надо отдельно похлопать Юлии за такую игру до конца.

На 31-й минуте украинская сборная в третий раз отличилась в воротах Португалии. В этот раз Мария Тихонова заработала на себе опасный штрафной, который и сама реализовала. У вратарки почти не было шансов потянуть такой мощный выстрел – 1:3.

В португалок не удалось устроить финальный штурм ворот Анастасии Терех. В то же время украинки могли забивать еще.

Финальный свисток зафиксировал неожиданную победу Украины 1:3. Наша женская сборная, дебютирующая на Европейских играх, вышла в исторический для себя финал соревнований. Прекрасное выступление от наших девушек.

Украинки 1 июля сыграют с победителем другого полуфинала Испания – Польша. Несмотря на это, у наших девушек уже гарантированно будет "серебро", но все же желают стать чемпионками ЕИ-2023.