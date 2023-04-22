Луческу прооперируют как можно быстрее: Динамо до конца сезона будет возглавлять другой тренер
Источник:Профутбол Digital
Мирча Луческу вынужден пройти операцию по своему состоянию здоровья. Однако тренерский мостик киевского коллектива не будет резвиться.
Мирча Луческу будет прооперирован сразу после встречи с донецким Шахтером (1:1). Румынский специалист будет отсутствовать до конца сезона.
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Временное прощание
Состояние здоровья наставника киевского Динамо не позволяет ему активно продолжать работу с командой. Румын нуждается в скорейшем оперативном вмешательстве, поскольку румынский специалист жаловался на коксартроз (хроническое заболевание, проявляющееся поражением тазобедренного сустава, начиная с суставного хряща и заканчивая его связным аппаратом).
Ранее сообщалось, что судьба Мирчи в Динамо будет известна после матча с Шахтером, отталкиваясь от результата, однако и состояние здоровья Луческу – не менее важный фактор.
Итак, румын, провел последний свой поединок во главе Динамо, как минимум в текущем сезоне, поскольку сразу после матча с "горняками" он ляжет под нож. Игроки бело-синих узнают об этом уже после финального свистка матча против Шахтера, поскольку румын сообщил об этом на послематчевой пресс-конференции. Луческу идет на больничный.
Таким образом, киевлян все же должен кто-то возглавлять, может быть, временно. Поэтому такую ответственность на себя возьмет Александр Шовковский, ассистент Мирчи Луческу в Динамо. Легенда киевлян только в январе вошел в тренерский штаб румынского специалиста.
Луческу в Динамо
- Луческу вернулся в Украину в 2020 году, подписав контракт с "Динамо". Назначение Луческу не восприняли, в частности, ветераны бело-синих Олег Блохин, Игорь Беланов, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Артем Милевский и другие. Все потому, что ранее румын возглавлял принципиального соперника киевлян Шахтер. Ультрас Динамо анонсировали акции протеста против назначения Луческу главным тренером.
- По информации румынских СМИ, Мирча в свою очередь ушел с поста главного тренера Динамо. Однако в Киеве это опровергли, а президент Динамо Игорь Суркис сообщил, что не владеет информацией о действиях Луческу, поэтому румын остался.
- С киевлянами Мирча выигрывал все внутренние украинские турниры, а именно чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
- Однако Динамо выдает чрезвычайно плохой сезон, заняв последнее место в группе Лиги Европы, а также занимая 4-е место в УПЛ.
- Также Луческу признался, что недавно он мог возглавить турецкий Фенербахче или французскую Ниццу.