Луческу прооперируют как можно быстрее: Динамо до конца сезона будет возглавлять другой тренер

Мирча Луческу вынужден пройти операцию по своему состоянию здоровья. Однако тренерский мостик киевского коллектива не будет резвиться.

Мирча Луческу будет прооперирован сразу после встречи с донецким Шахтером (1:1). Румынский специалист будет отсутствовать до конца сезона.

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Временное прощание

Состояние здоровья наставника киевского Динамо не позволяет ему активно продолжать работу с командой. Румын нуждается в скорейшем оперативном вмешательстве, поскольку румынский специалист жаловался на коксартроз (хроническое заболевание, проявляющееся поражением тазобедренного сустава, начиная с суставного хряща и заканчивая его связным аппаратом).

Ранее сообщалось, что судьба Мирчи в Динамо будет известна после матча с Шахтером, отталкиваясь от результата, однако и состояние здоровья Луческу – не менее важный фактор.

Итак, румын, провел последний свой поединок во главе Динамо, как минимум в текущем сезоне, поскольку сразу после матча с "горняками" он ляжет под нож. Игроки бело-синих узнают об этом уже после финального свистка матча против Шахтера, поскольку румын сообщил об этом на послематчевой пресс-конференции. Луческу идет на больничный.

Таким образом, киевлян все же должен кто-то возглавлять, может быть, временно. Поэтому такую ответственность на себя возьмет Александр Шовковский, ассистент Мирчи Луческу в Динамо. Легенда киевлян только в январе вошел в тренерский штаб румынского специалиста.

Кстати говоря. Ходят слухи, что "бело-синих" может возглавить тренер юношеской команды киевлян Игорь Костюк, который не прочь попробовать свои силы в основной команде столичного коллектива.

Луческу в Динамо