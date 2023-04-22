Мірча Луческу буде прооперований відразу після зустрічі з донецьким Шахтарем (1:1). Румунський фахівець буде відсутній до кінця сезону.
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Тимчасове прощання
Стан здоров'я наставника київського Динамо не дозволяє йому активно продовжувати працювати з командою. Румун потребує якнайшвидшого оперативного втручання, оскільки румунський фахівець скаржився на коксартроз (хронічне захворювання, що проявляється ураженням кульшового суглоба, починаючи з суглобового хряща і закінчуючи його зв'язковим апаратом).
Раніше повідомлялося, що доля Мірчі в Динамо буде відома після матчу з Шахтарем, відштовхуючись від результату, проте і стан здоров'я Луческу – не менш важливий фактор.
Отож, румун, провів останній свій поєдинок на чолі Динамо, як мінімум у поточному сезоні, оскільки відразу після матчу з "гірниками" він ляже під ніж. Гравці "біло-синіх" дізналися про це вже після фінального свистка матчу проти Шахтаря, оскільки румун повідомив це на післяматчевій прес-конференції. Луческу йде на лікарняний.
Таким чином, киян все ж повинен хтось очолювати, можливо, тимчасово. Тому таку відповідальність на себе візьме Олександр Шовковський, який наразі асистент Мірчі Луческу в Динамо. Легенда киян лише у січні увійшов до тренерського штабу румунського фахівця.
Луческу в Динамо
- Луческу повернувся в Україну в 2020 році, підписавши контракт з Динамо. Призначення Луческу не сприйняли, зокрема, ветерани "біло-синіх" Олег Блохін, Ігор Бєланов, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Артем Мілевський та інші. Все через те, що раніше румун очолював принципового суперника киян Шахтар. Ультрас Динамо анонсували акції протесту проти призначення Луческу головним тренером.
- За інформацією румунських ЗМІ Мірча у свою чергу пішов з посади головного тренера Динамо. Однак у Києві це спростували, а президент Динамо Ігор Суркіс повідомив, що не володіє інформацією про дії Луческу, отож румун залишився.
- З киянами Мірча вигравав усі внутрішні українські турніри, а саме чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.
- Проте наразі Динамо видає надзвичайно поганий сезон, зайнявши останнє місце у групі Ліги Європи, а також посідаючи 4-е місце в УПЛ.
- Також Луческу зізнався, що нещодавно він міг очолити турецький Фенербахче або ж французьку Ніццу.