С ним шутить было опасно, – Рыбалка рассказал о своих проделках с легендой Динамо
Источник:Прямая красная
Александр Рыбалка рассказал интересную ситуацию из жизни. Тогда еще полузащитник Динамо Киев получил за свои шутки с ветераном команды.
Александр Рыбалка рассказал, что шутки с Александром Шовковским до добра не доводили. Инцидент произошел во время одного из перелетов между играми "бело-синих".
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Нынешний игрок Александрии Александр Рыбалка хотел наказать Шовковского за мошенничество:
Шутить с Александром Шовковским было очень опасно. Помню, как в самолете он ударил меня по ноге. Мы играли в карты, я раздавал, он сидел спиной ко мне и поставил руку на столик. Я раздал карты и закрыл перед ним столик, прижав Шовковскому пальцы. Я говорю: "дядя Саша, почему вы заглядываете, когда я раздаю?". Он ударил мне в колено, – рассказал Рыбалка.
Рыбалка в Динамо
- Александр принадлежал "киевлянам" с 2008 по 2018 год.
- Рыбалка за этот период дважды ездил в аренду в Слован Либерец и Сиваспор, в который впоследствии и перешел
- После возвращения аренды из Слована Александр стал одним из лидеров "киевлян". Вместе с Динамо Рыбалка достиг последнего наивысшего результата "бело-синих" в Европе - 1/8 ЛЧ в сезоне 2015-2016.
- Также Рыбалка, хорошо выглядевший в Динамо, помог сборной Украины выйти на проходившее во Франции Евро-2016.
- Из-за конфликта с Сергеем Ребровым, Рыбалка покинул Динамо в 2018 году (вместе с Хачериди и Гармашом)
- В Украину полузащитник вернулся в 2021, присоединившись к недавней Александрии. возглавил Руслан Ротань.