21 декабря закончилась сага слухов о назначении Ротаня на должность главного тренера Александрии. Пятая команда УПЛ официально объявила о начале сотрудничества с нынешним наставником сборной Украины U-21.

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Разорвется на два тренерских кресла

На следующий день Украинская ассоциация футбола объявила о будущем Руслане Ротане в национальной команде. В УАФ остались довольны работой новоиспеченного тренера Александрии во главе "молодежки". Поэтому решили продлить контракт с Ротанем.

Это произойдет в случае успешного выступления на чемпионате Европы-2023, куда Ротань вывел молодежную сборную. На этом турнире Украина может получить лицензию на Олимпиаду-2024, которая состоится в Париже. Если "сине-желтым" удастся пробиться на ОИ, соглашение с Ротанем будет автоматически продлено до конца Олимпийских игр 2024 года.

Поэтому Ротань будет совмещать работу в "молодежке" и Александрии. Увидим, удастся ли Ротаню разорваться на две команды и поднять клуб в тройку лидеров УПЛ. Место в топ-3 – это задача Александрии от руководства клуба. До "бронзы" отставание в 6 очков.

Ранее на официальном сайте Александрии была информация о совмещенной работе Ротаня, с которым подписали контракт на 2,5 года. Наставник стал преемником Юрия Гуры. Вместе с Ротанем в команду придет новый тренерский штаб.

Также УАФ продлила контракт с Сергеем Нагорняком, работающим во главе юношеской сборной Украины U-19.