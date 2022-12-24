Александр Рыбалка рассказал, что шутки с Александром Шовковским до добра не доводили. Инцидент произошел во время одного из перелетов между играми "бело-синих".

Достойно внимания "Путина надо посадить в клетку и возить по миру": огненное заявление от этнического венгра

Нынешний игрок Александрии Александр Рыбалка хотел наказать Шовковского за мошенничество:

Шутить с Александром Шовковским было очень опасно. Помню, как в самолете он ударил меня по ноге. Мы играли в карты, я раздавал, он сидел спиной ко мне и поставил руку на столик. Я раздал карты и закрыл перед ним столик, прижав Шовковскому пальцы. Я говорю: "дядя Саша, почему вы заглядываете, когда я раздаю?". Он ударил мне в колено, – рассказал Рыбалка.

Рыбалка в Динамо